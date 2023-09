Julian Nagelsmann, ¿el elegido por el Borussia Dortmund para reemplazar a Edin Terzic?

El turbulento inicio de temporada del Borussia Dortmund ya genera malestar en el club y se habla de Julian Nagelsmann como reemplazo de Edin Terzic.

Borussia Dortmund empieza a buscar culpables a su crisis

Como se informó anteriormente, las tensiones comienzan a aumentar entre bastidores en el Borussia Dortmund. Dado que los aurinegros solo obtuvieron cinco puntos en sus primeros tres partidos, las dudas sobre si está a la altura de las expectativas establecidas no paran de crecer. Sobre todo, con la agravante situación de haber estado tan cerca de levantar la Meisterschale la temporada pasada.

Sin embargo, las actuaciones decepcionantes frustran más a la directiva del BVB que los propios resultados. Por lo tanto, según BILD, esto ha llevado a los directivos del club a empezar a hablar de un posible sucesor del actual entrenador.

Nagelsmann, un reemplazo que depende del FC Bayern

Para el tabloide, el candidato mayor no es otro que Julian Nagelsmann. Si Terzic no logra mejorar la suerte de su equipo, la llegada del ex entrenador del FC Bayern München podría comenzar a cocinarse. Sin embargo, si Las Abejas quieren contratarlo, tendrán que llegar a un acuerdo con los bávaros, ya que el entrenador todavía tiene contrato con Die Rekordmeister hasta 2026.

Está garantizado que Terzic continuará siendo el DT de la institución cuando se reanude la Bundesliga después del parón internacional. Sin embargo, la única manera de ahuyentar los rumores sobre su futuro será llevando a su plantel de regreso a lo más alto de la tabla.