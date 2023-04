Julian Nagelsmann rechaza a Chelsea y ¿espera a Real Madrid?

Julian Nagelsmann rechazó finalmente a Chelsea FC y, medios españoles, hablan sobre una posible especulación de ir a Real Madrid.

No le convenció el proyecto

En el mismo tiempo que FC Bayern München prescindió de los servicios del entrenador alemán, Chelsea FC tomaba la decisión de sacarse de encima a un Graham Potter que fue un verdadero desastre en Londres. Desde ese momento, el nombre de Julian Nagelsmann estuvo vínculado al arco blue y se decía que podía asumir en el próximo mercado de verano cuando Frank Lampard termine su interinato.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que al ex técnico bávaro no le convenció para nada el proyecto inglés y rechazó de lleno la oferta que le habían acercado. Esto sucedió la semana pasada en una reunión con Christopher Vivell, quién quería que llegará a Chelsea. Recordemos que ellos trabajaron en conjunto en RB Leipzig, pero ni esa amistad pudo convencer a Nagelsmann.

Nagelsmann rechaza a Chelsea y ¿especula con llegar a Real Madrid?

No cabe ninguna duda que el hecho de no jugar Champions League fue clave en su decisión. Ahora bien, medios españoles informan que no solo eso fue una causal para decirles que no. Como la continuidad de Carlo Ancelotti no está del todo confirmada en Madrid, Marca confirmó que el nombre de Julian está en la lista corta de Florentino Pérez. Recordemos que en el pasado, el presidente merengue ya lo había buscado cuando este estaba en TSG Hoffenheim.