Julian Nagelsmann reveló que hay un “topo” en el vestuario del FC Bayern München

Ante la filtración de sus tácticas, Julian Nagelsmann se mostró irritado por la aparición de un “topo” en el ámbito cercano a su plantel.

En la conferencia de prensa previa al partido con Bayer Leverkusen, Nagelsmann comenzó tomándose el tema con humor, diciendo que «Los topos son una especie protegida. Cada vez que estás en el estadio, ves 80.000 topos y no puedes deshacerte de ellos. Su búsqueda es muy, muy complicada». Pero luego, el técnico no encontró manera de ocultar su molestia:

«¿Qué busca la persona que transmite esto, qué espera? No veo cuál puede ser su motivación, más allá de facilitarle la tarea al adversario. Para mí siempre es importante poder mirarme en el espejo por la noche, tratar bien a mis jugadores y a mis compañeros entrenadores. Espero que esta persona no pueda mirarse en el espejo porque no es justo».