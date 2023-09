Julian Nagelsmann se acerca a la selección alemana

En las últimas horas, el periódico SPORT1 informó que avanzaron las conversaciones para que Nagelsmann sea el nuevo entrenador de la selección alemana.

Flick no aguantó la presión

A estas alturas, hablar de Flick parece hablar de deportes en el recuerdo. Sin embargo, hasta hace menos de una semana el entrenador de Alemania. Empero, el desgaste del Mundial, sumados a los pésimos resultados que vinieron después, provocaron su salida prematura de su cargo.

Es la primera vez que la DFB echa a un técnico en más de 120 años de historia. Sin dudas, un golpe a toda la «planificación» que se hacía de los altos mandos. Ahora bien, no había otra alternativa con él. El equipo no jugaba a nada y, con la Eurocopa la vuelta de la esquina, era exponerse más de lo que debían.

Y como si ya no todo el mundo estaba contento por la noticia, con su salida, el equipo venció 2:1 a Francia, dejando en claro que el técnico ya no era del todo creíble. Ahora bien, Rudi Völler, no seguirá como entrenador y al parecer ya estarían avanzadas las charlas por su reemplazante definitivo.

Avanzan las conversaciones con Nagelsmann para que asuma en la Selección Alemana

Como bien dijimos, la información de Sport1 es muy clara en este sentido. Todo el comite deportivo está de acuerdo con que el candidato ideal sea el exBayern. En las últimas horas, las conversaciones empezaron y al parecer han tenido el visto bueno del joven Julian.

Al nacido en Baviera le encanta la idea de dirigir a su país siendo anfitrión de una competencia como la Europa. Sabe que si allí hace las cosas bien, podría ser su resurgir como entrenador después de su deslucida salida del último campeón alemán.