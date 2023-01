Julian Ryerson deja Union Berlin y se une a Borussia Dortmund

Explotó la bomba del día y esa lleva el nombre de Julian Ryerson que deja Union Berlin y se convierte en nuevo fichaje de Borussia Dortmund.

Ante la lesión de Thomas Meunier, llega Ryerson a Dortmund

No cabe ninguna duda de que la noticia del fichaje del noruego es más que una sorpresa. Incluso teniendo en cuenta que todos los medios informaban que no se esperaban fichajes en Las Abejas. Ahora bien, en los últimos días se confirmó que Thomas Meunier sufrió una nueva lesión y parecería ser que no les ha quedado otra que mirar al mercado.

Y ante las constantes recaídas en la enfermería del belga, se han traído a un jugador más que fiable en este aspecto. En la actual temporada, vistiendo la camiseta de Union Berlin, Ryerson solo se ha perdido la jornada 8 de la máxima categoría del fútbol alemán por estar resfriado. Es decir, ni siquiera ha sido por una molestia física.

El costo de la transacción ronda los cinco millones de euros que se le desembolsarán a los berlineses y su contrato será hasta el verano de 2026. Todo fue tan rápido que apenas se cerraron las negociaciones, este mismo miércoles viajó directamente al Westfalenstadion para realizarse las pruebas médicas, firmar su vínculo y ya el próximo domingo podría debutar como titular ante FC Augsburg.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga con toda la información de la vuelta de la Bundesliga.

¿Cómo juega el nuevo lateral derecho de Los Negriamarillos?

Como todo jugador del Union Berlin, Ryerson se destaca por su portento físico y su alto número de duelos individuales ganados por partido. En la actual temporada promedia casi 10 duelos ganados por encuentro. Por otra parte, se calcula que recupera cerca de seis balones por encuentro.

Pese a no registrar ningún gol ni asistencia, su inserción en el ataque es mucho más de la que se piensa. Es cierto, es un lateral de un corte más defensivo, pero esto no le vendrá nada mal a un equipo que se destaca justamente por defender muy mal. Sin dudas, su incorporación es un claro mensaje de una directiva que, con la recuperación de Sébastien Haller, quiere luchar la Bundesliga hasta el final.