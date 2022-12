Jürgen Klopp sobre Jude Bellingham: “Todo el mundo sabe lo bueno que es”

Con el Liverpool FC buscando la ficha de Jude Bellingham para el próximo año, el entrenador Jürgen Klopp se refirió sobre la calidad del inglés.

KLOPP SE DESHACE EN ELOGIOS A BELLINGHAM

El DT de los Reds generalmente no dice nada sobre los jugadores de otros clubes. Pero, en la conferencia previa al encuentro ante Aston Villa (que finalizó 1:3 con victoria para los de Anfield), no escatimó en palabras para referirse al mediocampista del Borussia Dortmund:

“Si alguien lo ve jugar por primera vez, ¿cuántos años pensaría que tiene? Nadie se acercaría. Juega con tanta madurez, como si tuviera 28 años. Ha hecho un Mundial absolutamente excepcional y es bueno en muchas cosas”.

La Copa del Mundo en Qatar fue la confirmación de que Bellingham no solo es presente en el Borussia, sino también en la selección inglesa, trasladando su buen momento a nivel de clubes hacia el plano internacional.

PERO NO QUIERE SE OBSTACULICE SU DESARROLLO

Liverpool es el amplio favorito para llevarse al jugador de 19 años, más allá de que le hayan aparecido competidores en las últimas semanas. De acuerdo con el especialista Fabrizio Romano, el BVB pedirá entre 100 y 150 millones de euros por su pase, lo que lleva a preguntarse si estaría financieramente dentro del presupuesto del club británico. Consultado al respecto, Kloppo respondió:

“Todo el mundo ya sabía lo bueno que es, pero no tengo ni idea de lo que eso significa respecto al dinero. No me gusta hablar de dinero con un jugador como Bellingham. Si queremos hacerle un favor, no pongamos obstáculos a su desarrollo”.

En su tercera temporada en Dortmund, teniendo nueve goles y cuatro asistencias en 27 partidos de la actual campaña, Bellingham continúa creciendo a pasos agigantados. Y sin dudas que Klopp querrá ser parte de ese crecimiento.