Kane llegaría a jugar ante RB Leipzig

Kane y Stanisic llegaría a jugar ante RB Leipzig, pero Davies es duda

Es muy probable que Harry Kane esté disponible contra el RB Leipzig. Mientras tanto, Alphonso Davies sigue siendo duda para el viernes. Hoy solo calentó con el equipo y completó algunos ejercicios de pases, luego se entrenó individualmente.

Josip Stanišić trabajó esta mañana de forma individual y por la tarde con el equipo. Está cerca de recuperarse y podría volver a estar en la convocatoria contra el Leipzig

Tel y Boey las bajas obligadas

Mathys Tel se lesionó contra el Mainz. Incluso canceló su visita a la afición ayer. Hoy no entrenó con el equipo y es casi una obviedad que no estará para enfrentar a Los Toros Rojos. A él se le suma la baja de última hora de Sacha Boey quien tiene una lesión ligamentaría y se perderá el partido. Aún no hay diagnóstico por él, pero se duda a que pueda ser una lesión que dure varios meses.