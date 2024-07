Kane: «No haber podido ser campeón, me dolerá mucho tiempo»

En las últimas horas, Harry Kane habló en conferencia de prensa y expresó su dolor al no poder ser campeón de la EURO 2024.

Las declaraciones del atacante de FC Bayern

«Es difícil expresar con palabras cómo nos sentimos todos en este momento. Partido difícil. Hicimos bien en volver al juego y nos costó aprovecharlo. Dejar que nos marquen en los últimos minutos es realmente difícil de aceptar. Es una oportunidad perdida. No es fácil llegar a estas finales. Hay que ganar cuando llegas y no lo hemos vuelto a hacer. Es extremadamente doloroso y dolerá durante mucho tiempo».

«No, no es momento de hablar de cosas personales. El torneo se desarrolla en diferentes situaciones. Como jugador, lidias con muchas cosas a lo largo de estos torneos. Todo el mundo está lidiando con problemas y tú estás al máximo de tus capacidades físicas, así fue como se desarrolló el juego hoy y cómo ha ido el torneo. Por supuesto, desde un punto de vista personal, me hubiera encantado jugar mejor esta noche y el resultado hubiera sido diferente, pero desafortunadamente no fue así».

Kane sigue sin poder ser campeón

En la previa de la final, Harry había declarado que estaba dispuesto a cambiarlo todo por gritar campeón. Sin embargo, en su quinta final disputada, no pudo serlo. Es increíble como siendo el máximo goleador del mundo en este momento, no pueda ser campeón. Empero, por su carácter, lo seguirá buscando en FC Bayern München.