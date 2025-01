¿Kane pasa por su peor momento desde que llegó a Bayern?

Después de la dura derrota ante Feyenoord en el día de ayer, varios aficionados pusieron en el foco de la tormenta de Bayern a Harry Kane.

Unas estadísticas que pesan

Sin ninguna duda, el atacante ha sido el jugador más destacado de la campaña pasada. Incluso muchos se animaban a decir que si en algún momento se compitió contra el Leverkusen fue justamente por él. Desde que viste de rojo lleva 66 goles y 22 asistencias en 69 partidos disputados.

Incluso, en esta campaña lleva 22 goles y 10 asistencias en 24 partidos. Sin embargo, desde noviembre no puede marcar un gol que no sea desde el punto penal. Y como si ello fuera poco, en el día de ayer tuvo una jugada clarísima la cual un delantero de su jerarquía no puede errar. Ante esto, muchos lo pusieron en una de las causales de la derrota y se podría decir que es el peor momento desde que arribó a Múnich. Si, con 22 dianas marcadas. Ahora bien, el director deportivo bávaro salió a defenderlo.

Max Eberl le da todo su apoyo a Kane

«Harry es la menor de mis preocupaciones. Cuando tienes un jugador joven, te preocupas más, pero Harry Kane ha tenido muchos altibajos. Así que si hay alguien que puede lidiar con ello, ese es el inglés. No ha marcado en jugadas de campo durante mucho tiempo, pero además estaba lesionado. Por supuesto que necesitamos sus goles. Él lo sabe y probablemente sea el que más se critica a sí mismo. Pero no creo que eso le esté causando un problema mental a Harry».