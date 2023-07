¿Kane y Walker llegarán a FC Bayern München?

Según información de SPORT1, FC Bayern München sigue trabajando intensamente en fichar a Kyle Walker y Harry Kane.

Lo del lateral está complicado

Desde hace unas semanas se dio a conocer que el equipo bávaro está en busca de reforzar su lateral derecho a como de lugar. Al parecer, nadie está del todo confiado en el trabajo de Noussair Mazraoui y, además, Benjamin Pavard saldría en este mercado de pases tras no querer renovar su contrato.

Ante esto, el nombre elegido fue el de Kyle Walker, que también vence contrato en 2024. Ante esto, la directiva se puso en contacto directamente con el jugador y no se demoraron tanto en llegar a un acuerdo. Sin embargo, Pep Guardiola no quiere para nada que emigre del último campeón de la Champions League. Es por ello que no hay acuerdo y es por ello que el panorama es complicado para los alemanes.

Con Walker complicado, el objetivo primordial de Bayern es Harry Kane

Más allá de lo dicho, la gran prioridad en estos momentos para la directiva es fichar a un nuevo centrodelantero. Es por ello que Dreesen y Neppe, principales cabezas del club, se han quedado en Múnich porque está prevista una reunión con Daniel Levy, presidente de Tottenham, para negociar por Harry Kane.

Ya el jugador está totalmente de acuerdo con unirse al club bávaro porque está desesperado por cosechar nuevos títulos. Es justamente por ello que en el caso de que no llegue en este mercado, existe la posibilidad de que lo esperen para el 2024, donde quedaría libre en Los Spurs.