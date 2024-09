Kimmich: «Estoy orgullo de ser el capitán de Alemania»

En el día de hoy, Joshua Kimmich pasó por conferencia de prensa y contó las sensaciones de como ve a Alemania y lo que significa el ser capitán.

Las palabras del jugador bávaro

Estoy orgulloso, claro. Es bonito, sobre todo cuando veo de dónde vengo. De niño, uno sueña con jugar con la selección nacional, pero ser capitán todavía no es algo realista. Nadie sueña con ser capitán. Eso es algo muy especial. También me alegro de que la gente que me rodea esté contenta y de que haya depositado su confianza en mí. Quiero devolverles mi confianza. No es algo que solo haga un capitán».

También se refirió a sus vicecapitanes…

«Conozco a Antonio desde que estaba en el VfB Stuttgart. Él era jugador del primer equipo y yo todavía era juvenil. Lo admirábamos. Todos los que llegaron al primer equipo desde la cantera eran un gran modelo a seguir para nosotros. Lamentablemente, nunca jugamos juntos en el club. Nuestra relación es muy buena. Nos entendemos muy bien.

«También conozco a Kai desde hace mucho tiempo. Estoy muy contento de que haya conseguido este puesto. Pasa desapercibido. A veces no se trata solo de marcar goles. Kai corre mucho y lo da todo por el equipo. Necesitamos gente como él».

Las inspiraciones de Kimmich para ser capitán de Alemania

«Los capitanes con los que has jugado te inspiran, Philipp Lahm, Manuel Neuer e Ilkay Gündogan. Creo que cada uno interpreta su papel a su manera, pero la estructura del equipo también era diferente para cada uno. Hay que afrontarlo de forma individual. Hay que cumplir ciertas tareas, que tal vez yo aún no conozca».