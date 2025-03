Kimmich: «Otros clubes también juegan un papel en mi decisión sobre el futuro».

Kimmich habló tras la victoria ante Bayer Leverkusen y dejó claro que su futuro está cada vez más cerca de aclararse.

Las declaraciones de Kimmich sobre su futuro

“Otros clubes también juegan un papel en mi decisión sobre el futuro. No diré qué clubes, pero pronto habrá una decisión. Mi plan era tomar la decisión antes del parón internacional. El club no quería eso, lo cual es legítimo. Agradezco que me hayan dado mucho tiempo. Era importante empezar bien la temporada después de una temporada pasada difícil y volver a construir una relación mutua. El club ahora quería tener una decisión antes de los dos partidos contra el Leverkusen.”.

La junta supervisora hoy tomará una decisión

Según se dice, Max Eberl y Kimmich han llegado a un acuerdo sobre un nuevo contrato, pero el consejo de administración del Bayern todavía tiene que aprobar el contrato. En una reunión que se celebrará hoy se decidirá si se aprueba o no la ampliación propuesta. En caso de que salga de manera negativa, la realidad está en que todavía no se descarta su continuidad en el club. Pero seguramente, se negociará otro monto de su salario.