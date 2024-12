Kimmich revela cómo vivió la selección alemana la noche tras la eliminación en la EURO

La amarga eliminación de la selección alemana en la EURO ante España le dejó una noche de insomnio a Joshua Kimmich.

Kimmich cuenta la intimidad de la selección alemana tras su salida de la EURO

El actual capitán de la selección alemana volvió a ahondar en el momento de gran vacío en una columna de fin de año para el Frankfurter Allgemeine Zeitung:

“Como padre de cuatro niños pequeños, no puedo dormir todas las noches. Casi nunca paso una noche entera sin dormir. Pero este verano sí lo hice, la noche después del partido de cuartos de final contra España. Para mí, fue el partido internacional más emotivo que he jugado nunca y un partido que a todos nos gustaría volver a jugar, pero eso no es posible”.

La derrota por 1:2 en tiempo suplementario fue especialmente amargo para Kimmich porque el equipo “jugó bien y dio todo lo que tenía”. Sin embargo, al final, quedó eliminado del torneo en casa que finalmente se quedaría España:

“Todos tuvimos que lidiar con eso. Nos sentamos y hablamos. Algunos incluso hablaron hasta el día siguiente, y las primeras personas que aparecieron para desayunar se encontraban en un estado de ánimo extraño, entre la decepción extrema y la extrañeza de haber vivido algo de alguna manera especial”.

Una reflexión con vistas al futuro

Para el jugador del FC Bayern München, esta solidaridad fue la que ayudó a recordar positivamente el torneo en su propio país, ya que durante la Eurocopa considera que “se desarrollaron amistades” entre las estrellas de la selección.

En ese sentido, Kimmich hizo hincapié en una “unión especial. Todos dejaron su ego a un lado y se pusieron al servicio del equipo”:

“Esa última noche, con la decepción de la eliminación, sin dormir, con muchas conversaciones y también mucho silencio, me ayudó a entender que no podemos reducir este torneo al resultado deportivo. Algo ha vuelto a crecer juntos. Entre nosotros como equipo y siento que para todo el país. Tal como lo viví de niño, tal como se siente de bien y tal como debe ser. Me llevé esa sensación. Es exactamente por eso que recuerdo el verano pasado con una sonrisa. Y también con un poco de orgullo”.