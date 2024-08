¿Klopp anuncia su retiro? «A día de hoy, eso es todo»

De la forma más inesperada, Jürgen Klopp puede haber puesto fin a su carrera como técnico. El alemán ha anunciado este miércoles en el III Congreso Internacional de Entrenadores, celebrada en Würzburg, que no se ve volviendo a los banquillos tras salir de Liverpool hace escasos meses.

Tras toda una vida vinculado al fútbol, primero como jugador y después en los banquillos, Jürgen Klopp va a dejar el deporte a un lado. Inicialmente, cuando anunció su salida de Liverpool, todo apuntaba a que iba a tomarse un año sabático. Se le vinculó con selecciones como la de Estados Unidos, Inglaterra e incluso Alemania si Nagelsmann no hubiera continuado tras la Eurocopa. Tras negar todo tipo de rumores, finalmente ha dejado caer que es el fin de su trayectoria.

«A día de hoy, eso es todo para mí como entrenador. No me voy por capricho, ha sido una decisión general. He dirigido a los mejores clubes del mundo».