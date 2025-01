Kompany: «Ahora comienza la verdadera parte de la temporada»

Vincent Kompany pasó por conferencia de prensa de cara al partido ante Borussia Mönchengladbach y habló de lo que viene en la temporada.

La situación de la plantilla

«Jamal Musiala está en la categoría de jugadores que no pueden ser reemplazados uno a uno. Pero eso no significa que tengamos un plan diferente mañana. Seguimos queriendo ganar. Jamal volverá muy pronto. Es normal que no siempre tengamos a todos los jugadores disponibles. Esta situación también nos ha pasado esta temporada».

«Leroy Sané ha jugado mucho en las últimas semanas, no ha sido un regalo, sino que se lo ha merecido. Christoph y Max son los encargados de hablar sobre el futuro. Para mí, lo único que cuenta es el rendimiento. Lo que está haciendo ahora es también la razón por la que está jugando».

«Thomas Müller no es un suplente. Es una parte importante de nuestra plantilla, al igual que Manu. Estos jugadores son importantes tanto cuando juegan como cuando no lo hacen. Este papel se gana con los años. En los últimos meses, ha jugado muchas veces cuando no estaban Harry Kane o Jamal. Eso tampoco es un don, se lo ha ganado».

«Manuel Neuer está de vuelta. Daniel Peretz estará de baja durante algunas semanas, no sabemos exactamente cuánto tiempo. Esperemos que vuelva a finales de este mes o principios del próximo. De momento, también está de vuelta Sven Ulreich»

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Kompany analiza el partido ante Gladbach y lo que viene en la temporada

«Ahora empieza la segunda mitad de la temporada, cuando se entregarán los títulos. Quiero ver un equipo que quiera seguir mejorando. Queremos conceder menos tiros a portería y marcar más goles. Es una cuestión de mentalidad. También queremos mantener en forma a todos los jugadores. Pero ahora nos centraremos en lo importante: ganar el próximo partido».

«El Bayern siempre lo tiene claro: no importa dónde juguemos ni lo fuerte que sea el rival: siempre queremos ganar. Tienen una buena combinación de jugadores técnicamente fuertes que también pueden ganar duelos. Tim Kleindienst está en un buen momento en ataque. Tienen un buen equilibrio con los extremos. Es un club con una identidad futbolística clara. Así ha sido durante mucho tiempo. Eso siempre hace que este partido sea especial. En general, queremos ganar el partido».