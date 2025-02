Kompany: «La eliminatoria no está del todo decidida»

En las últimas horas, Vincent Kompany pasó por conferencia de prensa y habló de que la eliminatoria contra el Celtic todavía no terminó.

Pese a que se ganó en Escocia, Kompany pone paños fríos

«Buena victoria, pero únicamente estamos en el descanso. El Celtic no suele perder en casa, así que nos quedamos con esta victoria. También somos fuertes en casa y tenemos ganas de que llegue el martes. El primer minuto no fue ideal, pero luego defendimos con disciplina y nos mantuvimos sólidos. Creo que fue una victoria merecida y queremos seguir así».

«La eliminatoria no está del todo decidida. Suena a cliché, pero solamente estamos en el descanso»

«Jugamos muy bien durante gran parte del partido, pero hay momentos en los que hay que defender. Siempre es molesto recibir goles, especialmente en jugadas a balón parado, pero en general merecimos ganar. Estamos en una buena posición para el partido de vuelta».

El análisis de Neuer

«El Celtic lleva una racha muy larga sin perder en casa. No es algo fácil. Jugamos un partido muy bueno y dominamos. El Celtic solo se volvió peligroso cuando hubo muchas jugadas a balón parado. No estuvimos en la mejor posición allí, pero en general merecimos ganar aquí. No nos derrumbamos».

«Podríamos haber hecho las cosas con un poco más de calma en algunas ocasiones, pero mantuvimos la cabeza fría durante largos tramos y jugamos con mucha cautela. Era muy importante que no encajáramos otro gol aquí y luego nos fuéramos a casa con un empate. Había mucho ruido, rara vez habíamos vivido un ambiente así, fue especial para nosotros».