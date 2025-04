Kompany: «Lo que resta es una oportunidad para demostrar lo bueno que somos»

Vincent Kompany pasó por conferencia de prensa en la previa de Heidenheim y contó como quedó el plantel después de la eliminación.

¿Cómo quedó el plantel tras la eliminación ante Inter?

«En este momento, todo es muy pragmático. Queremos aprovechar al máximo para mejorar en el próximo partido. No podemos cambiar el pasado. Los próximos partidos son nuestra oportunidad de demostrar lo buenos que somos y lo que podemos hacer. No tengo el talento para estar de baja mucho tiempo. Estoy muy motivado y con hambre de victorias y derrotas. No necesito mucho para recuperar la energía al día siguiente».

«Creo que nuestra tarea es recuperarnos lo más rápido posible. Es mejor que volvamos a jugar tan rápido. La prioridad absoluta es lo que hagamos contra el Heidenheim en los próximos 90 minutos».

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Kompany calienta la previa ante Heindeheim

«Estamos en una muy buena posición para la Bundesliga. Pero los próximos 90 minutos son mi prioridad. Ahora mismo, quiero ganar contra el Heidenheim. Ojalá podamos hablar de esto al final de la temporada».

«Manuel Neuer estuvo con el equipo en Milán, lo cual fue genial para nosotros. Una lesión de pantorrilla siempre es delicada. Cuando vuelva a entrenar con el equipo, podrán verlo desde fuera, y entonces haremos un anuncio. Pero ese no es el caso ahora mismo».

«En Heindeheim son valientes, presionan bien desde el frente. Asumen ciertos riesgos para obtener resultados. Son un equipo que lucha. Nosotros también estamos listos para la batalla mañana. Lo que han hecho como club es excepcional. Han realizado un trabajo excelente con calma durante mucho tiempo. Creo que ya se han acostumbrado a tener éxito en Heidenheim».