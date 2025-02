Kompany: «Mañana decidiremos si Kane puede jugar»

En el día de hoy, Vincent Kompany, entrenador de FC Bayern München, calentó la previa ante Frankfurt y habló de Kane.

Kompany da detalles sobre la situación de Kane

«Ya veremos mañana que pasa con Kane. Todavía tenemos una sesión de entrenamiento. Si no está disponible, no será la primera vez en esta temporada que tengamos que prescindir de él. Nunca podremos sustituir a Harry de igual a igual. No hay muchos jugadores que marquen 30 o 40 goles por temporada. Intentaremos encontrar la mejor solución mañana para ganar el partido».

«En general, hemos superado bastante bien esta racha de tres partidos en seis días. Como ha sido tan intensa, es normal que tengamos que esperar hasta el último minuto para el partido de Frankfurt. Joshua Kimmich es uno de esos jugadores. Para el próximo periodo después de Frankfurt, si todo va bien, tendremos una plantilla numerosa y la necesitaremos».

«Jugamos contra el equipo que ocupa el tercer puesto de la tabla, lo que significa que ha hecho muchas cosas bien esta temporada. Es un club que aporta muchos jugadores con mucho talento, hay muchos jugadores en el Frankfurt que están muy cerca de dar el siguiente paso en esta fase, por eso el Frankfurt ha tenido tanto éxito en los últimos años».

Su reacción al sorteo de UEFA Champions League

«Nos enfrentaremos cinco veces ante Leverkusen. Se está creando una rivalidad muy bonita entre los dos mejores equipos de Alemania. Tenemos muchas ganas de jugar estos partidos porque nos enfrentamos a un equipo de primer nivel. Queremos ganar»