Kompany: «Manuel Neuer no llega a jugar en Der Klassiker»

En las últimas horas, Vincent Kompany pasó por conferencia de prensa de cara a Der Klassiker y, además, analizó el reciente encuentro ante Inter.

Así vivió la derrota ante Inter

«Todavía no parece una derrota; aún tenemos el partido de vuelta. Hay un Clásico contra el Dortmund, y hay una historia entre ambos clubes. Lo que pasó la temporada pasada en este partido nos motiva aún más. No nos falta ni eso ni la energía; también necesitamos a la afición; está ilusionada».

«Estamos en un momento de la temporada en el que todo importa, cada momento, cada minuto. Realmente no podemos priorizar; todo es importante y tiene su prioridad. El hecho de que sea un Clásico le da un toque especial. Sobre todo cuando solo tienes a tu disposición 15 jugadores con experiencia en la Bundesliga, es menos complicado porque los necesitamos a todos, todos juegan un papel importante».

Kompany calienta la previa de Der Klassiker

«El encuentro no ha perdido nada de su encanto; por supuesto, los partidos contra el Leverkusen también lo fueron. Pero yo también crecí con el Bayern vs. Dortmund o el Bayern vs. Bremen como partidos importantes. Siempre será así. Al principio de la temporada, también nos fijamos en cuándo están estos partidos en el calendario. Creo que es bueno que estos partidos sean tan especiales. Tenemos que darle esa importancia a nuestro partido de mañana».

«Con Manuel Neuer, ya veremos la semana que viene. No queremos presionarlo. Tiene experiencia y sabe cuándo está listo. En cuanto a Pavlo y Coman, entrenarán hoy y luego veremos. No espero cambios en la plantilla [que jugó contra el Inter] para mañana».