Kompany: «Mi objetivo en la Champions es ganar todo lo que queda»

Hace minutos no más, Vincent Kompany, entrenador de FC Bayern München, pasó por conferencia de prensa en la previa del partido ante Feyenoord por UEFA Champions League.

Así llega el equipo

«Para nosotros es importante que la plantilla se vaya completando poco a poco. No todos están en el mismo nivel físico debido a las lesiones, como Josip Stanišić. Tenemos un equipo con mucha experiencia. Este partido fuera de casa es especial. Queremos ganar como siempre y dar lo mejor de nosotros».

«No miro la clasificación. Me he divertido mucho con este nuevo formato. No tiene sentido mirar la clasificación. Si ganas seis partidos, estás entre los ocho primeros. Todo lo demás es difícil de predecir. Pero mi objetivo es que ganemos seis partidos. Ese es mi objetivo».

«Todo el mundo conoce los puntos fuertes de Tom Bischof (nuevo fichaje). Su juego de pases, su técnica, las jugadas a balón parado, la ruptura de líneas. Tiene mucho talento. Pero ahora mismo lo más importante es el partido contra el Feyenoord y los jugadores que tengo disponibles aquí».

Kompany calienta la previa en la Champions

«Jugué contra él entrenador del Feyenoord en mi primer año como entrenador. Los dos estábamos bajo mucha presión, pero hicimos algunos partidos fantásticos. Tiene un planteamiento ofensivo, al menos en Bélgica. Pero, por supuesto, al final todos vivimos de resultados».

«Tenemos mucha experiencia en el equipo y creo que el ambiente que ponga Feyenoord es motivador para nosotros».