Kompany: «No deberíamos juzgar a Musiala solo por sus goles»

En las últimas horas, Kompany pasó por conferencia de prensa tras la victoria ante Mainz 05 y habló del gran nivel que mostró Jamal Musiala.

Kompany y la comparación de Musiala con Zidane y Ronaldinho

«Por supuesto que Jamal puede marcar goles, pero creo que hoy en día se habla mucho de goles, goles y más goles, porque Messi y Ronaldo son los que marcan goles. Pero en el pasado hubo muchos jugadores fantásticos, como Zidane o Ronaldinho, que no marcaron muchos goles, pero cambiaron el juego. Creo que no deberíamos juzgar a Jamal solo por los goles. Tiene influencia en el desarrollo del juego. Como dije, hubo muchos jugadores increíbles en el pasado; Jamal puede convertirse en uno de ellos, incluso si no marca 1000 goles».

«Está dando los pasos correctos, también físicamente. Aporta mucha alegría al equipo. Nos estamos asegurando de mantenerlo fresco. Esperemos que el sábado pueda seguir como hoy. Tiene que mantener la calma. Le apoyamos. A veces las cosas no van bien, y cuando van bien, siempre se puede hacer más».

Después de la goleada a Los Carnavaleros por 0:4, Los Bávaros volverán a la competencia este próximo sábado para recibir en el Allianz-Arena a Union Berlin.