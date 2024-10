Kompany: «Nuestro foco está puesto en todo el Barcelona no solo en Yamal»

En las últimas horas, Kompany pasó por conferencia de prensa en la previa del encuentro ante Barcelona y te traemos las mejores frases.

El análisis del rival

Kompany se ha referido al ex central del Barcelona Pau Cubarsí: «Yo empecé mi carrera a una edad similar. Él ya es un jugador muy bueno. No se llega a este nivel a menudo a esta edad. Espero que se mantenga en forma, porque entonces podrá tener una gran carrera».

Kompany sobre Lamine Yamal: «Para el Barcelona es especial contar con alguien que pueda sustituir a un jugador como Messi tan pronto después de su marcha. Es algo único. Hay que reconocerle el mérito a La Masia. Pero para nosotros el foco está en todo el Barça, no sólo en un jugador»

Kompany sobre Hansi Flick: «Hansi tuvo mucho éxito en el Bayern. Todavía hoy se habla de él en Múnich. Significa mucho para el Bayern. Las ideas de Hansi son muy claras y esperemos que las nuestras también. Mañana veremos quién gana».



Los detalles del XI inicial de Kompany ante Barcelona

«Personalmente, no hago ninguna diferencia entre este partido y los demás. El próximo partido es siempre el más importante. Vivo cada partido como tú vives este. Competiremos contra un club europeo de primer nivel».

«No quiero decir mucho sobre el once inicial. Todo el mundo sabe lo importante que es Jamal Musiala. No se trata solo de este partido, sino también de los próximos 40. Queremos encontrar un equilibrio y no correr demasiados riesgos. Mañana veremos si juega los 90 minutos o sale desde el banquillo. En cuanto a Palhinha, contra el Stuttgart vimos de lo que es capaz. Tenemos una buena plantilla. Confiamos en nuestros chicos».

«Todos hemos hablado con Aleks Pavlovic, pero también con Itō, Sacha y Stanišić. Siempre estamos en contacto con los jugadores lesionados, no estamos preocupados porque tienen el mejor apoyo para volver».