Kompany responde a las críticas: «Somos la mejor defensa de Alemania»

En las últimas horas, Vincent Kompany pasó por conferencia de prensa y respondió las críticas a la defensa de FC Bayern.

Kompany defiende a su defensa

«Va ganando 4-0 contra el Kiel, en otros partidos está muy igualado. Tuve suerte de haber sido parte de esta temporada de 100 puntos como jugador en Inglaterra. Siempre hay que tener en cuenta que toda la temporada es importante, cada fase, cada momento. Entonces puedes maximizar tu éxito. Pero somos humanos, no somos perfectos. Siempre tenemos que intentar mejorar lo que no va tan bien».

«Todos los demás equipos alemanes han encajado más goles que nosotros, pero eso no es excusa. Hemos encajado goles últimamente. No es fácil ser siempre perfecto, pero ese es nuestro objetivo. Siempre nos medimos con nosotros mismos. También hemos pasado por una fase en la que no hemos encajado ningún gol en siete partidos. Hace falta tranquilidad en el equipo y la confianza de que somos capaces de hacerlo».

La respuesta a Hoeness: «Hay muchas figuras importantes en el club y cada uno tiene su propia opinión. No voy a responder a cada opinión individualmente. Mi prioridad son los chicos. Soy muy comunicativo con todos, hablamos mucho. Siempre se trata de fútbol, ​​puedo hablar de eso día y noche».

¿Cómo está la plantilla de cara a lo que viene?

«La situación es buena. Espero que la pregunta de por qué no juega alguien se plantee más a menudo. Eso significará que tenemos la plantilla completa. Ahora tenemos una plantilla grande y en forma para entrenar. Espero con ilusión los partidos porque los chicos están en buena forma. Aparte de Alphonso Davies, no tenemos ninguna baja importante. Por supuesto, Itō necesita un poco más de tiempo. Tenemos dos jugadores con resfriados leves, todavía tenemos que esperar y ver. Básicamente, la plantilla está en forma. Leon Goretzka también está de vuelta».

«No soy una persona que se asuste. Quiero afrontar los retos. Los aficionados también estarán deseando que lleguen estos partidos. Siempre estamos contentos si podemos jugar al fútbol»

«Celtic y Bremen, en cuanto a la estructura, son diferentes. Lo importante es el Bremen. Mañana sólo podemos ganar un partido, contra el Bremen y no contra el Celtic. Eso tiene absoluta prioridad. El Bremen lo está haciendo muy bien fuera de casa. No hay partidos fáciles en la Bundesliga».