Kompany: «Será el mejor equipo de Italia contra el mejor de Alemania»

Kompany pasó por conferencia de prensa de cara al partido contra Inter y contó como llega FC Bayern München.

¿Cómo se prepararon en la semana?

«Ya he explicado el tema con Kim Min-Jae. No se trata de un solo jugador. Hemos tenido muchísimos jugadores de baja. Siempre hemos tenido la energía para crear ocasiones y jugar bien. Nunca señalaré a nadie individualmente; no lo hice ni lo haré en el futuro. Cuando se trata de jugadores individuales, siempre lo discutimos internamente. Confío en el equipo y en nuestros chicos».

«Todo influye: las cualidades del rival, las nuestras. No se trata solo de los primeros minutos. Pueden durar 90 o 120 minutos. Son dos equipos con mucha experiencia y jugadores internacionales. Todos saben lo que está en juego».

«Llevamos practicando los penales desde el primer partido de copa contra el Ulm y seguimos practicándola. Si llegamos tan lejos, habremos hecho muchas cosas bien en el partido y, con suerte, mantendremos el impulso en la tanda de penaltis».

Así vive la previa Kompany

«Son noches especiales. Hay noches en las que todo se reduce a un momento. Ojalá tengamos las ocasiones que tuvimos en la ida. Quizás no tantas. En esos momentos, tenemos que estar ahí, defender bien y marcar goles arriba. Tenemos fe; al final, solo tenemos que ganar un partido. Siempre jugamos para ganar. Ojalá podamos vivir una noche muy especial también para nuestra afición».

«Será el mejor equipo de Italia contra el mejor equipo de Alemania en este momento. Ambos estadios también están entre los mejores que existen. No hay nada más grande que esto. La calidad y el talento también están ahí. Lo importante es que demos lo mejor de nosotros».