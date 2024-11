Kompany: «Si Hoeness prometió el título, quizás sepa más que yo»

En las últimas horas, Vincent Kompany pasó por conferencia de prensa para analizar lo que se viene y responderle a Hoeness su promesa.

Después de la victoria ante Freiburg, Bayern ya piensa en PSG

«Es un partido de Bundesliga, así que es normal que no sea fácil. Tuvimos 33 remates y estuvimos muchas veces en el área contraria, pero aun así mantuvimos la calma. Cuando estás muchas veces en el área contraria, es normal que te marquen penaltis. Hoy hemos conseguido una victoria importante, sobre todo después del parón por las selecciones. Ahora nos centramos por completo en el PSG».

«Siempre queremos jugar contra los mejores equipos. El PSG es un gran partido, el Dortmund es un clásico. Pero la atención siempre está puesta en el próximo partido. Es importante llegar frescos al partido contra el PSG. Con la victoria de hoy hemos conseguido ganar confianza».

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Uli Hoeness prometió que este año Bayern será campeón, pero Kompany no quiso responder…

«Tengo un gran respeto por Uli Hoeneß y por lo que ha hecho por este club. Me comunico regularmente con él. Tiene más experiencia que yo, así que tal vez sepa más. Pero mi trabajo es preparar el próximo partido. La temporada pasada sumamos 72 puntos y terminamos terceros, éramos casi el mismo equipo. Tenemos mucha motivación y hambre de estar ahí en cada partido. No miro la clasificación, ni siquiera sé cuántos puntos tenemos ahora. Para mí no importa. Solo quiero que nuestro rendimiento mejore partido a partido».