Kompany: «Si tu Bayern no es perfecto, te ponen en tela de juicio»

Después de la victoria ante Werder Bremen, Kompany pasó por conferencia de prensa y volvió a defender a su equipo de cara a la Champions.

Lo que dejó la victoria en el día de ayer

«Tuvimos ocasiones en la primera parte, pero no aprovechamos dos o tres de ellas. Mantuvimos la calma y sabíamos que si manteníamos la presión encontraríamos una solución. Estoy contento con el rendimiento y el resultado»

«En el Bayern tenemos un nivel de exigencia tan alto que si las cosas no salen perfectas una o dos veces, nos ponen en tela de juicio. Seguimos teniendo la mejor defensa de Alemania, esa es la realidad. Pero está bien, siempre queremos mejorar. Siempre es importante mantener la calma y no entrar en pánico. Deberíamos buscar soluciones colectivamente y no señalar a individuos individuales».

Se viene el partido de Champions contra el Celtic y Kompany calienta la previa

«Sin duda será un mes especial para nosotros y para los aficionados. Se ha hablado mucho de los dos partidos extra que se añadirán al calendario, pero ahora todo el mundo está deseando que llegue. Será una noche de Champions increíble. Además, la semana que viene volveremos a contar con muchos jugadores: Gnabry, Itō y quizás incluso Davies».