Kompany: «Todavía no entiendo la clasificación de Champions»

Después de la victoria ante PSG, Vincent Kompany pasó por conferencia de prensa y criticó la clasificación de la UEFA Champions League.

El análisis del partido

«Estoy contento, por supuesto. Hemos presionado muy bien en la primera parte. Hemos mostrado disciplina. Podríamos haber marcado uno o dos goles más, pero el resultado es bueno».

«No se trata solo de Min-jae. Ya he dicho antes de jugar un solo partido que tenemos mucha energía y buena personalidad en el equipo. Solo teníamos que trabajar. Desde el primer día era importante ver que los delanteros no disfrutarían jugando contra nuestros defensores, ni siquiera en los entrenamientos. Como defensa, no puedes decir que soy el mejor después de un partido. Necesitas al menos 10 o 15 partidos para poder decir: tal vez no lo estén haciendo tan mal. Lo mismo ocurre con los porteros. Vamos por el buen camino, pero debemos seguir trabajando para mejorar».

«Kimmichha jugado todos los minutos hasta ahora, así que la respuesta es sencilla. Ha demostrado en cada partido que es importante para nosotros. Los detalles del contrato no son mi papel. Mi papel es mantener a los jugadores motivados, felices y dispuestos a luchar por este club. Eso es lo que siento todos los días por parte de Joshua. Todo lo demás es entre él y el club, y lo respeto».

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Kompany y la chicana a la Champions por su nueva clasificación

«No miro la clasificación porque, sinceramente, todavía no la entiendo. Espero que tenga buena pinta cuando ganemos unos cuantos partidos más. Solo queremos ganar todos los partidos que nos quedan, entonces tendremos una buena oportunidad de acabar entre los ocho primeros».