Kompany: «Viaje a Milán por trabajo y por aficionado»

En las últimas horas, Kompany pasó por conferencia de prensa y habló sobre el derbi ante Augsburg y de su visita a San Siro en el día de ayer.

Se calienta el derbi contra bávaro

«Un par de jugadores trabajaron individualmente ayer. Normalmente, los jugadores que estuvieron disponibles contra el St. Pauli estarán disponibles mañana. Los que no estuvieron contra el St. Pauli tampoco estarán mañana».

«Es un derbi, no viajamos tan lejos, lo cual es inusual. Tradicionalmente, no es un partido fácil para el Bayern: no han perdido en once partidos y han encajado muy pocos goles. Pero eso también es bueno, porque el equipo está concentrado de inmediato, porque todos saben que es un partido difícil fuera de casa. Si rendimos al máximo, también podemos sumar puntos allí».

«Tenemos buenos jugadores de ataque. El St. Pauli también recibió muy pocos goles y creamos muchas ocasiones contra ellos. Eso no significa que sea fácil, pero siempre podemos afrontar los partidos con plena confianza. Sabemos que siempre tendremos nuestras oportunidades. Ojalá marquemos un gol y cambiemos la dinámica. Sabemos que podemos marcar muchos goles y queremos aprovechar eso en el partido».

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Kompany contó el porqué de su visita a San Siro

«Estoy muy ocupado con el fútbol. Probablemente no sea por razones que otros puedan pensar. Siempre disfruto viendo fútbol. Fue una oportunidad para pensar un paso más allá (sobre el Inter) en mi tiempo libre, pero hoy solo me centro en el Augsburgo».

«Siempre veo fútbol en mi tiempo libre, sin importar el equipo. Es en parte una afición, en parte un trabajo. El calendario me ha permitido ver un partido relevante para las próximas semanas. Antes y después, me dedico por completo al siguiente partido. Entiendo la importancia del partido [contra el Inter]. Pero hay que separarlo y estructurarlo todo».