Kossounou se marcha a Atalanta y Mukiele le reemplaza en Leverkusen

Cambio de fichas en la defensa de Bayer Leverkusen. Odilon Kossounou se marcha cedido con opción de compra a Atalanta y un viejo conocido de la Bundesliga como Nordi Mukiele llega, también cedido por Paris Saint-Germain, para ocupar su lugar.

Kossounou, la gran pérdida de Leverkusen en este mercado

En lo que parecía un verano perfecto y sin ventas dolorosas para Bayer Leverkusen, finalmente Las Aspirinas han tenido que dejar marchar a uno de los titulares del equipo campeón de Bundesliga y Pokal. Odilon Kossounou pone rumbo a Italia para unirse al equipo que precisamente le derrotó en la final de la Europa League, Atalanta. El central costamarfileño, que ve con muy buenos ojos el movimiento, se marcha a préstamo con opción de compra. Este miércoles ha pasado el reconocimiento médico.

El movimiento le puede reportar, afirma Fabrizio Romano, cerca de 30 millones de euros a Leverkusen. Atalanta ha pagado 5,5 millones por esta cesión de una temporada y, si quiere hacerse con Kossounou de forma permanente, tendría que desembolsar otros 25 millones. En 2021, Bayer 04 fichó al defensor procedente de Brujas por 23 millones.

Mukiele, ¿un sustituto de garantías?

El equipo dirigido por Xabi Alonso no ha dejado marchar a Kossounou sin tener antes atado al jugador que cubrirá su baja. Se trata de Nordi Mukiele, ex de RB Leipzig y que regresa al fútbol alemán tras estar la temporada pasada en PSG como una pieza de fondo de armario. El defensor francés también estará cedido pero, en este caso, no se incluyó una opción de compra en la operación. Leverkusen además, se hará cargo de la totalidad de su salario, superior a ocho millones de euros al año.

El perfil de Mukiele encaja en la plantilla del Bayer 04 de la misma forma que lo hizo Josip Stanisic en su día. Es capaz de jugar en el lateral derecho en una línea de cuatro defensores y, en caso de usar tres centrales, también puede desempeñarse por dentro. Además, sus años en Leipzig como titular habitual le avalan. Si no hay más salidas en las últimas horas de mercado, en la defensa de Leverkusen se quedarán Tah, Tapsoba e Hincapié y se unen como refuerzos veraniegos Mukiele y el joven Jeanuël Belocian, fichado por 15 millones al inicio del mercado, procedente de Rennes.