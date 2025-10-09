Kovac: «Niko Schlotterbeck sabe lo que tiene en Dortmund»

El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, habló sobre las negociaciones en curso para la renovación del contrato de Nico Schlotterbeck, una de las piezas más destacadas del conjunto alemán. En declaraciones a Sky Alemania, el técnico elogió al defensor central y remarcó su importancia dentro del equipo, asegurando que ha encontrado su lugar en el Ruhrpott.

Según Kovac, Schlotterbeck representa a la perfección los valores del club: entrega, pasión y compromiso. “Él es muy valorado tanto dentro del equipo como por la afición”, expresó el entrenador croata. “Hoy en día no es fácil ganarse el cariño de la gente, pero lo ha logrado con su forma de jugar y su estilo de vida. Aquí, en el valle del Ruhr, se necesita emoción y agresividad, y él aporta todo eso”, añadió.

El entrenador del Dortmund no solo se mostró orgulloso del rendimiento del futbolista, sino también de su proceso de madurez y adaptación desde su llegada. Kovac considera que Schlotterbeck se ha convertido en un referente en la defensa y en un símbolo del espíritu competitivo que caracteriza al Borussia Dortmund.

Kovac confía en que Schlotterbeck tomará la mejor decisión para su futuro

Más allá de los elogios, Niko Kovac también dejó un claro mensaje para su jugador: quedarse en el club sería lo mejor para su carrera. “Sería bueno que se quedara aquí más tiempo. Sabe lo que tiene en este club”, afirmó el técnico. El entrenador recordó que durante la lesión del central, toda la institución le brindó su apoyo, algo que el futbolista valora profundamente.

Kovac destacó el ambiente positivo dentro del vestuario y el papel clave de Schlotterbeck como líder defensivo, señalando que su crecimiento ha sido constante desde su llegada al BVB. “Incluso cuando se lesionó, sintió todo nuestro respaldo. Todos hicimos lo humanamente posible para ayudarlo a progresar. Estoy seguro de que tomará la decisión correcta”, aseguró el estratega.

Con estas palabras, Niko Kovac refuerza su confianza en Nico Schlotterbeck y deja en claro su deseo de contar con él en el proyecto a largo plazo del Borussia Dortmund. La relación entre ambos se consolida como una de las más importantes dentro del vestuario, y el entrenador confía en que el jugador mantendrá su compromiso con el club que le permitió crecer y consolidarse como uno de los mejores defensores de la Bundesliga.