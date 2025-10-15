Kovac: «Somos un buen equipo, pero Bayern es el favorito»

El entrenador croata Niko Kovac habló en la previa del esperado enfrentamiento entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, un clásico que siempre despierta pasiones en Alemania y en toda Europa. Kovac, actualmente al frente de un equipo que busca consolidarse entre los grandes de la Bundesliga, fue contundente al reconocer la jerarquía del conjunto bávaro.

“Somos un gran club, hay que decirlo. Pero el Bayern es el campeón histórico”, expresó Kovac, subrayando la diferencia que, según él, todavía separa a ambos equipos. “Tiene jugadores de primer nivel y muy caros. Nosotros también tenemos buenos jugadores, pero el Bayern está a otro nivel. Los resultados lo demuestran, y hay que decirlo. Por eso el Bayern es el gran favorito”, afirmó con total sinceridad el exentrenador del propio Bayern.

Kovac reconoce la supremacía del Bayern pero confía en su equipo

Aunque Kovac admitió que el Bayern sigue siendo el equipo más poderoso del fútbol alemán, también destacó el crecimiento de su actual plantel. “Creo que somos un equipo de primera. Hemos demostrado carácter, calidad y compromiso. En el fútbol, nada está dicho de antemano”, comentó.

El técnico croata resaltó que sus jugadores están listos para competir de igual a igual frente al vigente campeón. “No queremos hablar de algo que no es. Somos buenos, pero el Bayern está mejor ahora mismo. Aun así, en 90 minutos todo puede pasar”, concluyó Kovac, dejando abierta la posibilidad de dar la sorpresa.

Su visión sobre los grandes partidos

Consultado por las declaraciones de Vincent Kompany, quien aseguró que “la forma no importa en partidos tan importantes”, Kovac coincidió parcialmente: “Cada encuentro tiene su historia, y este será un partido de primer nivel. Pero el Bayern está ahí por una razón: es líder en la Champions League y también en la Bundesliga”.

El técnico dejó claro que respeta la actualidad del conjunto muniqués, aunque no pierde la esperanza de competir al máximo nivel. “Intentan restarle importancia, pero llevo demasiado tiempo en este negocio como para caer en eso”, cerró con una sonrisa.