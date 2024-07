Kroos estalla contra el arbitraje de la EURO: «Creo que el árbitro no lo revisó porque no quería cobrar penal»

En las últimas horas, Toni Kroos habló en su pódcast que hace con su hermano Felix y apuntó contra el arbitraje de la EURO en el partido ante España.

Kroos contra el arbitraje de la EURO

«Me he contenido hasta hoy, incluso en el último podcast dijimos que no hablaríamos de eso. En el campo de juego yo ni siquiera había visto la mano. Realmente no estaba en condiciones de hablar de una mano relativamente clara».

«Es por ello que en ese momento no se me vio tan enojado con el árbitro porque no puedo hablar de algo que no vi. Por supuesto, luego presté atención a lo que se había decidido. El árbitro opinó que ni siquiera tenía que mirarla o desde el VAR le han dicho que no tenía que ni mirarla por no ser una mano cobrable».

«Mi opinión es que debería haberlo revisado, pero creo que el problema era muy evidente: si lo miraba, tenía que cobrarlo. Y tuve la sensación de que él no quería dar un penal en un juego de esta magnitud. Obviamente que hoy es totalmente amargo el momento con respecto a lo que pasó, pero al final lo tuvimos que aceptar y ya. Pero no deja de ser amargo cuando ves el resultado y lo que hubiera significado un gol en ese momento».

Alemania descartó la opción de llevar el tema más allá

Si bien en el momento había mucho enojo tanto de los jugadores como de toda la afición, la Federación Alemana descartó iniciar investigaciones u otro tipo de expedientes por el fallo. Al igual que lo dijo Kroos, es amargo, pero optaron por aceptarlo y ya. La revancha para ellos llegará en el Mundial de 2026.