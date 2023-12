La Bundesliga elige a su mejor equipo de la historia

En las últimas horas, se dio a conocer que los fanáticos eligieron por votación popular al mejor equipo de la historia de la Bundesliga.

Manuel Neuer bajo palos en el mejor equipo de la historia de la Bundesliga

No cabe ninguna duda de que el responsable en evitar gol debe ser la leyenda de FC Bayern München. Incluso, muchos lo colocan como el mejor portero de la historia. Y no están equivocados… más de 30 títulos como jugador en más de 300 partidos disputados entre su actual club y el Schalke 04. Sin dudas, no podría ser otro.

Defensa de tres con Lahm, Beckenbauer y Hummels

En este caso, veremos dos obvias y una sorpresa. Philipp Lahm y Franz Beckenbauer no podrían haber faltado nunca. El último de ellos cambio la historia para los defensas centrales y, por otro lado, el lateral dio un paso más allá de lo que podrían haber dado los jugadores de su puesto.

Ahora bien, la sorpresa es encontrar a Mats Hummels, quien brindó sus mejores momentos en Borussia Dortmund y fue campeón del mundo, pero muchos expertos colocan otros nombres delante de él. Sin embargo, desde aquí podemos afirmar que tiene todos los argumentos para formar este equipo.

Un mediocampo increíble formado por Robben, Schweinsteiger, T. Müller y Ribéry

Claramente que si lo evaluamos en términos defensivos, este mediocampo no podría ser titular en ningún equipo. Sin embargo, con un jugador como Bastian en la medular todo podría ser posible. Ni que hablar con el «Roobéry» como se le decía a la dupla del francés y el neerlandés.

Por otra parte, sienta bien ver a Thomas Müller en este equipo. Siendo clave en el único equipo que consiguió un sextete en la historia del fútbol alemán, no podría faltar de ninguna manera, además de ser un multicampeón como pocos…

El mejor equipo de la historia de la Bundesliga tiene a tres tranques en la delantera

La lista para los aficionados la cierran tres delanteros que fueron letales. Por un lado, se encuentran Gerd Müller (568 goles) y Robert Lewandowski (551 goles), figuras indiscutibles del Rekordmeister y, por otra parte, Miroslav Klose, quien nunca destelló en clubes, pero nadie puede quitar su récord de mayor goleador de la historia de los Mundiales.