La Bundesliga termina su primera semana europea del año

Pasó una nueva semana europea y repasamos como les ha ido a los clubes de la Bundesliga en las tres competencias continentales.

Bayern trasladó su crisis a la Champions y Leipzig fue perjudicado

Si el pésimo show de Los Bávaros no había sido suficiente ante Bayer Leverkusen, el equipo de Tuchel volvió a repetir el nivel ante la Lazio en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El viaje a Roma no fue nada fácil debido a que no solo han caído, sino que Dayot Upamecano no va a poder jugar la vuelta porque fue expulsado.

Veremos si para cuando tengan que jugar sigue al mando del equipo el bueno de Thomas. Por ahora, la directiva lo ha respaldado, después de la derrota. Empero, tanto Bild y Kicker afirman que si tropieza ante Bochum el próximo fin de semana, podrían despedirlo.

En otra sintonía, RB Leipzig recibió en casa a Real Madrid, uno de los grandes favoritos de la competición. El primer tiempo, el conjunto de Rose falló mucho y además fue perjudicado con un gol que le anularon que hasta el mismo Toni Kroos dijo que deberían haberlo convalidado. En el segundo tiempo, Brahim Díaz marcó el único gol del partido y para la vuelta en el Bernabéu están más que comprometidos.

Freiburg y Frankfurt cerraron la semana europea para la Bundesliga

Ya en el día jueves tuvimos dos alemanes representando a la Bundesliga en terreno continental. En el primer turno, Eintracht Frankfurt jugó la ida de los octavos de final de la Conference League. Las Águilas comenzaron ganando por 2:0, pero no lo aguantaron y terminaron igualando 2:2 con Union Saint-Gilloise. En el segundo turno, Freiburg también dio el presente, empero, en este caso fue en la Europa League. En su visita a Francia cosecharon una igualdad sin goles soñando cerrar la serie en casa ante el Lens.

Por otra parte, cabe mencionar que Borussia Dortmund jugará la próxima semana ante PSV por la ida en Países Bajos y Bayer Leverkusen quedó libre porque por ser primero de grupo, espera los resultados de los 16avos de Europa League para conocer su rival en octavos.