La causa por la que Victor Osimhen elegiría a FC Bayern München

Desde el periódico Sport1 iniciaron una investigación que indica que Victor Osimhen preferiría FC Bayern München antes que cualquier otro club.

Un puesto a reforzar

No cabe ninguna duda de que la salida de Robert Lewandowski ha dejado un gran vacío en la plantilla bávara. Al comienzo de esta temporada había arrancado jugando Sadio Mané en el puesto de centrodelantero, empero, no había que ser ningún genio para darse cuenta de que no era el jugador indicado.

Es por ello que, con el paso del tiempo, quien se ha ganado el puesto ha sido Eric Maxim Choupo-Moting. Si bien no lo está haciendo nada mal, su calidad y su edad no responden a los intereses a largo plazo que buscan desde la directiva del último campeón alemán. Es justamente por eso que ahora estarían más que interesados en fichar a un nuevo artillero.

El motivo por el cual Osimhen elegiría a FC Bayern

En las últimas semanas el nombre que más se vínculo a reforzar el centro del ataque es el del artillero de Napolí. Según Sport1, la gran causa de esto es que al delantero le encantaría retornar a Alemania. Recordemos que en su paso por Wolfsburg, conoció a su novia Stephanie que nació allí. Y la causa por la que FC Bayern München tiene las de ganar se basan en que ambos quieren que su hija crezca cerca de la familia de su madre.

Ahora bien, los únicos problemas que se encuentran para concretar el fichaje son financieros. Como bien se sabe, Aurelio De Laurentis es un hueso duro de roer en las negociaciones y ya ha dicho que no quiere que se vaya. Por esta razón es que si Los Bávaros quieren hacerse de su ficha, deberán pensar un paquete que llegaría a los 150 millones de euros teniendo en cuenta el precio de traspaso, su salario y los honorarios de su agente.