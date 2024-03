La DFB quiere renovar el contrato de Julian Nagelsmann como seleccionador de Alemania

La DFB quiere negociar lo antes posible con Julian Nagelsmann por una extensión de su vínculo como seleccionador de Alemania.

¿Nagelsmann podría seguir como seleccionador de Alemania?

Tras el 0:2 conseguido en Lyon ante Francia, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) quiere entablar conversaciones con Julian Nagelsmann lo antes posible para hablar sobre una prórroga de su contrato. Así lo confirmó el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, al ZDF tras el exitoso amistoso de prueba:

«No creo que haya nada en contra por nuestra parte. Pero tenemos que hablar entre nosotros y estoy muy seguro de que llegaremos rápidamente a un resultado. El deseo del entrenador es tener claridad antes de la Eurocopa, no ignoraremos este deseo».

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

El entrenador quiere tener todo claro antes de la Eurocopa

El propio Nagelsmann, cuyo contrato expira después del Campeonato de Europa en casa, también comentó sobre su futuro en el mismo canal:

«Por supuesto, eso depende un poco de la oferta. En general, estoy contento cuando los protagonistas están satisfechos con el cuerpo técnico. Es un buen primer paso. Primero me gustaría evaluarlo. Si me fuera imposible extenderlo, lo habría dicho y entonces no tendrían que ofrecerme nada. No es imposible, pero tampoco es un hecho. La atención se centra en la Eurocopa, pero también uno se queda tranquilo cuando todo está aclarado».

Según los informes, le gustaría tanto un nuevo compromiso como entrenador de la DFB como un regreso a ser entrenador de clubes, independientemente de su resultado en el torneo. Consultado sobre si le parecería bien firmar un nuevo contrato que únicamente sería válido en caso de hacer un buen papel en el Campeonato Europeo, respondió:

«Hay muchos detalles que tendría que discutir tanto con mis jefes como con mis agentes. Aquellos que están a cargo sabrán pronto si esto me parece bien o no. Pero esto no tiene nada que ver con el aspecto financiero. Me gustaría dejarlo claro».