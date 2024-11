La directiva de Borussia Dortmund amenaza con denunciar a sus aficionados por las críticas

En las últimas horas, Lars Ricken, cabeza actual de la directiva de Borussia Dortmund, dio una declaración donde dijo que si es necesario denunciarán a los aficionados críticos.

Emre Can y la amenaza de la directiva de Dortmund a denunciar a sus propios aficionados

“Las críticas deportivas están bien, pero la forma en que a veces se insulta a esta maravillosa persona en las redes sociales es inaceptable. Si es necesario, emprenderemos acciones legales si las personas de las que somos responsables son víctimas de discursos de odio”.

El respaldo a Sahin no tardó en llegar, pese a los desastrosos resultados

“Por supuesto, veo a Nuri pensativo después de los partidos, pero sigue concentrado y comunicativo. Su relación con el equipo está intacta; prepara muy bien los partidos con su equipo, tanto antes como después. Es meticuloso y analítico. Solo estamos discutiendo cómo llevar nuestra calidad al campo y ganar partidos. Nada más”.

“Todos los entrenadores saben que la clasificación para la Champions League es nuestro objetivo común. Estamos dos puntos por detrás. Por eso, pienso en soluciones, no en escenarios. El desarrollo es fundamental para nosotros, pero ahora mismo lo importante son los resultados. La clasificación para la Champions League también financia nuestro modelo de negocio. No podemos permitirnos perder más puntos; entendemos la gravedad de la situación. Se pueden mencionar las lesiones, pero no las utilizaremos como excusa. Siempre hay un equipo competitivo en el campo”.