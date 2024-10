La doble cara del Borussia Dortmund en la Bundesliga

Borussia Dortmund muestra dos caras totalmente distintas en estas primeras seis jornadas de la Bundesliga.

Un equipo en casa y otro fuera

Si hay una palabra que define al Borussia Dortmund es bipolaridad. La versión que muestra en Champions League no es la misma que en la Bundesliga y la DFB Pokal. A la hora de puntualizar solo en los partidos ligueros, el rendimiento de local es la antítesis de lo que sucede de visitante. Dos caras de una misma moneda.

Los Negriamarillos tienen un pleno de victorias en los tres encuentros jugados en el Westfalenstadion. El único en el que dominó de principio a fin fue en la tercera jornada ante Heidenheim. Frente al Eintracht Frankfurt y Bochum los ganó por las individualidades de Jamie Gittens y Serhou Guirassy respectivamente.

Ahora bien, la realidad fuera de la Cuenca del Ruhr es adversa. Solo sumó un punto de nueve posibles. No solo eso, sino que la gran particularidad es que en todas las salidas no estuvo ni cerca de estar a la altura. Sin dudas que son unos registros preocupantes para un equipo que, a priori, se armó para pelear por el campeonato. No es casualidad que la irregularidad le impida meterse en los primeros puestos.

A propósito, Nuri Sahin analizó el pobre nivel de sus dirigidos a domicilio:

«En mi mundo ideal, no pensé que jugaríamos tres partidos fuera de casa y solo conseguiríamos un punto, pero esa es la realidad y simplemente tenemos que cambiar y mejorarla. Para ser un equipo de élite, hay que ganar los partidos fuera de casa. Si se es 16º en la tabla y no se pueden conseguir los objetivos es diferente «.

Otros datos que preocupan

Un informe de RNBVB aportó más estadísticas que reflejan la distinción del rendimiento entre una condición y otra. Una de ellas es que el BVB realiza un promedio de 17,3 tiros por partido en casa contra los 8,3 fuera. En segundo lugar centra una media de 14 veces como local, pero apenas 7,6 de visitante. Por otra parte, el Dortmund recupera la pelota más rápido en su feudo que fuera de él. Unos 12,3 segundos frente a los 15,5.

Los datos y las evidencias de los partidos demuestran que Las Abejas rinden mejor de local que de visitante. Aún así están muy lejos de convencer. La clave para Sahin no solo será mejorar la performance fuera de casa, sino también encontrar un funcionamiento sostenido para enderezar el rumbo.