La importancia de los goles tardíos en el Bayer Leverkusen

Por una semana más, Bayer Leverkusen mantuvo su larga racha de imbatibilidad con sus goles tardíos ante VfB Stuttgart. ¿Qué sería para los de Xabi Alonso sin esos goles?

Datos sobre los goles tardíos de esta temporada

Desde esta temporada, parece que hay un nuevo refrán futbolístico. Si Gary Linker acuñó la célebre frase «El fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, que juegan 11 contra 11, y que siempre gana Alemania», este curso habría que sumarle «y que Leverkusen nunca pierde».

El empate de Robert Andrich al minuto 96 de partido ante VfB Stuttgart fue el gol número 17 luego de los 90. Los tantos han llegado de todos los colores, formas, e incluso competencias. Tanto en Bundesliga, como en DFB-Pokal y Europa League; las Aspirinas han conseguido salirse con la suya sobre el final.

Los expertos dicen que todos los goles importan al final del día. Pero el caso de Die Werkself llega al extremo cuando se contabilizan estas 17 anotaciones. Sin ellas, el invicto no solo que no existiría, sino que los dirigidos por Xabi Alonso aún no serían campeones de la Bundesliga.

La tabla de la Bundesliga sin los goles tardíos del Bayer Leverkusen.

El Bayer 04 tendría 72 puntos en lugar de 81. Es decir, solo una unidad más que el FC Bayern München, que le hubiera propinado la primera derrota de la temporada si el tanto de Exequiel Palacios al minuto 94 no existiese. El argentino es uno de los pocos jugadores en marcar un gol in extremis, junto a los delanteros Victor Boniface (2) y Patrik Schick (4).

Como si fuera poco, el Leverkusen ya habría sido eliminado de la Europa League, y hubiese necesitado de una prórroga contra el Stuttgart para sobrepasar los cuartos de final de la DFB-Pokal.

¿Se juega hasta que el Bayer Leverkusen no pierda?

Aunque los críticos apuntan a que el reciente campeón recibe un tiempo de adición mayor al resto, lo cierto es que el Bayer 04 ha tenido un total de 128 minutos de descuento en 31 partidos de la Bundesliga, lo que equivale a un promedio de 4,12 minutos por partido. Este valor está ligeramente por encima de la media de la liga de cuatro minutos.

Los tiempos de descuento en las ligas más importantes de Europa.

A falta de siete ¿u ocho? partidos para cerrar la temporada, con el desafío de la primera Bundesliga invicta y un triplete histórico todavía latente, sin dudas que el entrenador querrá que esta racha de goles sobre el final no se termine. Incluso aunque no pueda entender cómo se sigue dando: