La joya que salió de Bayern y sueña con retornar

Este pasado verano, Malik Tillman dejó FC Bayern München siendo una gran joya de la cantera, pero él sueña con retornar.

Un nuevo inicio en Países Bajos

Con 22 años, las perspectivas para crecer en el gigante bávaro cada vez eran menores. Ya cuando cumples esa edad y todavía formas parte del esquema de la cantera, se hace muy difícil tener un espacio de cara a futuro, sobre todo, en estos grandísimos clubes.

Ante esto, Tillman optó por hacer grande su carrera en PSV Eindhoven de la liga de los Países Bajos. Para Bayern fue un gran negocio debido a que se hizo de 12 millones de euros, por un jugador que no era una opción a futuro.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

La joya sueña con retornar a Bayern

Por otro lado, la identidad Mia San Mia corre por sus venas y eso lo ha motivado a una entrevista con Bild donde dejó en claro que su sueño para lo que viene es poder volver a vestir la camiseta roja.

“Por supuesto que me habría alegrado si el Bayern me hubiera traído de vuelta, estamos hablando de un club mundial absoluto. Pero también estoy muy contento con el traslado a Eindhoven. Aquí tengo un ambiente muy bueno, familiar, que me apoya y anima al 100 por ciento para seguir creciendo. Ahora bien, no quiero ocultarlo: volver al Bayern sigue siendo un sueño Para mí es un gran objetivo”