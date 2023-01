La lesión de Neuer es más grave de lo que se creía

En las últimas horas, se confirmó que la lesión de Manuel Neuer es más grave del primer diagnóstico médico.

La lesión de Neuer es más grave

Como bien se sabe, luego de finalizado el Mundial de Qatar 2022, el portero alemán salió de vacaciones y allí fue donde en una de sus tantas excursiones se fracturó una de sus piernas esquiando. Sin embargo, parece que la fractura es mucho más grave de lo que arrojó el primer diagnóstico médico.

Según informó el periódico Bild, Manuel Neuer habría sufrido una fractura de tibia y peroné. Esto implicaría que su tiempo de recuperación sea mucho mayor y, además, dicha recuperación sería mucho más compleja que en un primer momento. Justamente por esta razón en FC Bayern München nadie ha hablado, pero lo que si se destaca es que nunca dieron una fecha de su posible vuelta.

Como si ello fuera poco, el entorno del arquero no negó la versión que presenta el rotativo alemán. La especulación está a la orden del día y con mucha razón. El hecho de que le busquen un reemplazante y no confíen en Sven Ulreich es un buen precedente para entender que la lesión de la leyenda bávara no es nada sencilla.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el canal de YouTube de Mi Bundesliga.

Una búsqueda incesante por un portero

La misma fuente indica que la lesión de Neuer podría provocar que no vuelva en el mejor nivel que se le ha visto. El hecho de que tenga 36 años no es un factor que le juegue muy a favor, pero lo cierto está en que la decisión de buscar un reemplazante bajo palos es de cara a futuro más que solucionar algo inmediato.

Hasta el momento, el candidato número uno para llegar a Bayern es Yann Sommer. Entre el jugador y los últimos campeones alemanes está todo arreglado ya. Empero, todavía falta llegar a darse la mano con la directiva de Borussia Mönchengladbach. La diferencia estaría en que Los Potros exigen ocho millones de euros por él, mientras que Bayern no piensa pagar más de 4 millones.