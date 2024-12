La polémica de Der Klassiker: ¿estuvo bien cobrado el gol de Jamal Musiala?

El Der Klassiker entre Borussia Dortmund y FC Bayern München terminó 1:1 tras un gol de Jamal Musiala sobre el final con cierta polémica. ¿Estuvo bien cobrado?

Kompany cree que Süle quiso sacar ventaja de la situación

En el minuto 85, el Rekordmeister igualó las acciones con el dueño de casa. Jamal Musiala cabeceó sin oposición en el área negriamarilla y batió con frialdad al portero del BVB, Gregor Kobel. ¿Pero por qué Musiala estaba tan libre?

El motivo: el defensa del Dortmund, Niklas Süle, quedó aturdido en el suelo durante el momento del gol. Anteriormente, había recibido pelotazo en la cara tras la ejecución del tiro libre. El partido no fue interrumpido por el árbitro Sven Jablonski y el gol contó. ¿Y cómo vivió el empate el entrenador del Bayern, Vincent Kompany?

“Niklas Süle fue inteligente. Buen intento. Pero todos lo sabemos: estaba bien seguir jugando. Todo sucede muy rápido y no siempre puedes dejar de jugar inmediatamente. Jugué al fútbol durante 16 años y entendiendo bien las reglas. Siempre puedes aprovechar en sacar una ventaja de eso. Esto no es una acusación ni una crítica. Pero no puedes detener una acción como esta”.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

El árbitro le explica a Şahin su decisión en la polémica de Der Klassiker

También en conferencia de prensa, su homólogo de Las Abejas, Nuri Şahin, admitió esperaba un pitido del árbitro Jablonski:

“Por supuesto que me hubiera gustado eso. Sé que la regla es que el juego se detiene o se interrumpe si alguien recibe un golpe en la cara”.

Frente a él, en las cámaras de Sky Sports, el propio referí dio su propio veredicto sobre porque la jugada continuó sin detenciones:

«El balón es bloqueado, luego sigo la jugada inmediatamente y se marca un gol. Luego cobré el gol. No estaba seguro de si había una lesión en la cabeza. Para mí, el asunto se acabó en el partido».

El árbitro tuvo un buen punto de vista: Süle siguió jugando el partido, que no tuvo interrupción más allá del tanto para que el cuerpo médico pueda hacer algún tipo de tratamiento sobre el central.