La razón por la que FC Bayern decidió no renovar a Thomas Müller

En el día de hoy, FC Bayern München ha dado a conocer que Thomas Müller abandonará el club en el próximo verano.

Se vienen los últimos partidos de Müller en Bayern

Sin ninguna duda, hoy es un día muy triste para cualquier aficionado bávaro. Tras 25 años, la leyenda de Thomas se terminará. Quizás, el mayor simbólo del siglo XXI, pondrá fin a su etapa de One Club One Man. Si bien todavía falta mucho de disfrutar de su talento, la realidad está en que ya se sabe cuando será el final. Müller firmó una pequeñita extensión de contrato por lo que dure el Mundial de Clubes. Luego de ello, buscará un nuevo destino porque todavía no quiere retirarse.

¿Por qué no le ofrecieron una renovación?

Los ingresos del Mundial de Clubes evitarán que el Bayern registre pérdidas este año fiscal por primera vez en décadas. Parte de la razón por la que el club no ofreció un nuevo contrato a Thomas Müller fue el sentido común financiero, ya que el jugador de 35 años sigue siendo uno de los que más ganan y ya no es necesario desde una perspectiva deportiva.

Incluso, la misma fuente de BILD confirma que la conversación entre los directivos era la siguiente: «Müller es una leyenda del club con un carácter fantástico. Pero gana demasiado para tan poco tiempo de juego». Las cabzas de Bayern quieren rejuvenecer aún más el equipo y también ahorrar en salarios. En este último tema, el jugador cobraba cerca de 17 millones de euros al año. Y para ser suplente, parece mucho.