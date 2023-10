La recompensa tardía de Kevin Behrens

El mundo del fútbol nos está llevando a que los jugadores cada vez lleguen antes a la élite y batan récords de precocidad como el de Lamine Yamal este fin de semana, siendo el jugador más joven en marcar en La Liga. Pero no todos los futbolistas tienen esa facilidad para llegar al máximo nivel y lo suyo es una carrera de fondo donde a base de esfuerzo y disciplina van dando pasos hacia adelante. Este es el caso de Kevin Behrens. El delantero del Union Berlin ha sido llamado por primera vez con la selección alemana a la edad de 32. Una recompensa más que merecida para un jugador hecho a sí mismo que ha tenido que superar decenas de obstáculos para conseguir este reconocimiento.

Su explosión en Regionalliga

Behrens nació en Bremen en 1991. Con 17 años logró entrar en las categorías inferiores del Werder pero no se estimó que tuviera nivel para el primer equipo ni siquiera para el segundo, así que se instaló en Quinta División, en el tercer conjunto de los verdes. Pronto le llegó la oportunidad en Regionalliga, jugando en equipos como Wilhelmshaven o el filial del Hannover, pero su carrera no parecía progresar y decidió probar suerte dejando el Norte del país y fichando por el Alemannia Aachen. Allí estuvo a punto de lograr el ascenso quedándose a un solo punto de lograrlo.

Tras un paso muy corto por el Rot-Weiss Essen, donde le apodaron Thor por su cabellera rubia y su cuerpo de atleta, comenzó su mejor etapa en la Regionalliga tras fichar por el Saarbrücken. Allí sacó no solo su mejor faceta goleadora sino también asistente y se ganó el corazón de la afición del Sarre. Behrens había demostrado que estaba preparado para dar un salto en su carrera y el Sandhausen también lo supo ver apostando por él para la 2. Bundesliga

Behrens y su gran salto: De Segunda División a la Champions

Con el Sandhausen Kevin Behrens marcó 31 goles en 94 partidos, un tanto cada 3 encuentros. Unas cifras que llamaron la atención de varios clubes de Bundesliga. El Union Berlin, acostumbrado a fichar jugadores de Segunda Dvisión, se hizo con sus servicios, pero en principio para ser suplente. Con Awoniyi y posteriormente con Siebatcheu por delante de él, el alemán siempre salió a darlo todo y se ganó su fama de revulsivo con goles importantes. Pero la segunda mitad del curso pasado su rendimiento fue tan bueno que se ganó definitivamente el puesto de delantero titular.

Esta temporada comenzó de manera inmejorable, 3 goles en la primera jornada y uno más en la segunda. En aquel momento se hizo incluso viral con volver a su casa en bicicleta después del hattrick, demostrando que el máximo nivel no le ha cambiado su forma de ser. Es cierto que en los últimos partidos le está faltando suerte de cara a gol pero su pelea y su entrega en ataque sigue siendo innegociable y esencial para el equipo. Y de ahí la oportunidad de poder debutar con la selección alemana a los 32 años. Será en esta gira por Estados Unidos, donde Behrens ya confesó hace unos días que no habá viajado nunca. Así que doble premio para un delantero que esperemos que encaje en la Mannschaft y sea un jugador importante en este camino a la Eurocopa 2024. Ganas no le van a faltar…