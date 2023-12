La reflexión de Union Berlin tras la Champions League

En los últimos días, algunos de los referentes del periodismo en España como Santiago Segurola o Jorge Valdano han escrito sendos artículos para mostrar su admiración por la afición del Union Berlin tras el enfrentamiento ante el Real Madrid por Champions League. En un tiempo donde el fútbol se dirige irremediablemente a una Superliga o sucedáneo donde lo importante son los derechos de televisión y los aficionados de salón, la pasión con la que se vive el fútbol en Alemania y en este caso concreto en Berlín ha llamado la atención de muchos nostálgicos del fútbol de siempre.

No es la primera vez que las gradas del fútbol alemán dan la vuelta al mundo, ya pasó con la hinchada del Eintracht cuando invadieron el Camp Nou en la Europa League o con los aficionados de Borussia Dortmund o Bayern cuando sacan tifos espectaculares o protestan contra los precios de las entradas. Esta vez le ha tocado a un Union que ni siquiera ha podido jugar en su estadio, pero fue capaz de trasladar el espíritu mágico de An der Alten Försterei a un escenario 3 veces más grandes como es el Olympiastadion

Union Berlin y una afición de Champions

El Union llegó a la Champions con la duda de si el Estadio Olímpico sería demasiado grande para transmitir la pasión de esta hinchada como se hace jornada a jornada en An der Alten Försterei. Con 3 llenos en un estadio teñido de rojo por una afición incansable, todas las dudas se disiparon. La Gegengerade, la zona enfrente de la tribuna principal, ha sido una fiesta pero siempre sin olvidar una pancarta que decía «Necesitamos An der Alten Försterei como el aire para vivir». Los resultados no han acompañado con 3 derrotas por la mínima, dos de ellas por 2-3 con los tantos de Braga y Real Madrid respectivamente con el tiempo ya cumplido, pero aun así se ha disfrutado cada instante.

En todos los duelos han habido también además diferentes mensajes desde la grada. En el debut ante el Braga se mostraron todos los requisitos que exige la UEFA para jugar en los estadios, algo que sirvió para que representantes de esta institución viajaran a Berlín en busca de mejorar en el futuro. También, en la despedida ante el Real Madrid se volvió a reivindicar a Ander Alten Försterei, la casa del Union que queda a unos lejanos 30 kilómetros del Olympistadion. Pero contra el Napoli cambió el mensaje, que fue para los propios Eisernen, recordando de donde venía el club y sacando el orgullo de poder competir en un torneo así de importante.

La prensa reacciona al aliento

Esta gran ambiente ha llegado a la prensa y se ha podido ver en esta última jornada tras enfrentarse al Real Madrid. Frases como «Un equipo de otro tiempo, una hinchada de otro tiempo, el fútbol con memoria de su origen barrial, popular, aglutinador» o «Una vibración de lo colectivo que no atiende a la corriente economicista que contamina imparablemente al fútbol. Como si el club y su gente nos dijeran: El fútbol es esto» se han podido leer en algunos de los periódicos más importantes del país en los últimos días. Un orgullo para una afición que ha podido mostrar al mundo que hay otra forma de vivir el deporte y que Alemania y Köpenick en particular son sin duda un paraíso para los amantes de ese fútbol de grada que cada vez parece más cerca de perderse.