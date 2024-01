La segunda vuelta del Union Berlin en 5 claves

A falta de un partido para concluir la primera vuelta, analizamos las 5 claves de la segunda parte de la temporada del Union Berlin, en la que ya solo le queda centrarse en la Bundesliga tras haberse despedido de la Champions y de la Pokal. Una oportunidad para volver a recuperar la confianza después de una primera mitad de curso muy complicada que incluso terminó con la salida de Urs Fischer, el artífice de los éxitos de estos últimos años

Nuevo técnico, nuevo estilo de juego

El técnico croata, Nenad Bjelica, llegó en medio de la tormenta y apenas tuvo tiempo para preparar a un equipo que compaginaba Bundesliga y Champions cada 3 días. Aun así se vieron algunos cambios tácticos importantes como la defensa de 4 o la nueva posición más adelantada de Gosens. Bjelica también apostó por varios jugadores que no estaban teniendo demasiado protagonismo con Fischer, como Kaufmann y sobre todo Hollerbach. El extremo ex del Wiesbaden devolvió la confianza con dos goles en 3 partidos y siendo el jugador más activo en el ataque Unioner. Este parón navideño debe servir al croata para ajustar las piezas. Y que los jugadores puedan adaptarse a un nuevo estilo más ofensivo pero sin renunciar a la habitual contundencia de la defensa Eisernen.

Un mercado de fichajes que se prevé activo

Los rumores están siendo constantes en los últimos días tanto en el apartado de salidas como de entradas pero todavía no hay nada definitivo. Parece claro que habrá cambios en la plantilla en los que se incluyan algunos jugadores que no han tenido regularidad en el equip. Y a esto se le suma las llegadas de jugadores que se puedan adaptar al nuevo estilo que pretende implantar Nenad Bjelica.

3 salidas consecutivas para comenzar el año

2024 viene fuerte con 3 salidas consecutivas ante Freiburg, Mainz y Munich que pueden marcar el devenir del resto del torneo. Sobre todo el viaje a la ciudad carnavalera es clave ante un rival directo por la permanencia y puede ser un acicate para comenzar la segunda vuelta con un gran impulso. Poco después y entre semana, el viaje al Allianz Arena pondrá al Union al día después de haberse suspendido el encuentro a comienzos de diciembre por la nieve caída en la capital bávara. Decían en uno de los blogs en alemán más importantes de los Eisernen que el objetivo en esta segunda vuelta es «aburrirse en lo clasificatorio», es decir, escapar cuanto antes de la zona del descenso y tener poco en juego en las últimas jornadas. Veremos si Bjelica es capaz de dar ese salto que permita al club y a la afición llegar tranquilos a marzo o abril.

Volver a convertir An der Alten Försterei en una fortaleza

La temporada pasada el Union fue el único de Europa que no perdió en Liga en su estadio. Este curso eso cambió, sufriendo varias derrotas consecutivas delante de su público. Nenad Bjelica tenía claro que la resurrección del equipo pasaba por hacerse fuertes en casa y por ahora lo ha conseguido. En sus 3 partidos de Bundesliga hasta el momento ha logrado 6 puntos. Todos ellos como local y además contra el FC Köln manteniendo la portería a cero por primera vez en todo el curso. No será sencillo mantener este ritmo, ya que los principales candidatos al título como Bayer Leverkusen, Bayern München o Borussia Dortmund tendrán que visitar el feudo Unioner. Veremos si An der Alten Försterei termina siendo decisivo para la consecución de la Bundesliga en un final que parece que será apretado entre el Werkself y los bávaros…

Otros frentes abiertos en el crecimiento del club

Nos centramos sobre todo en el desempeño del equipo masculino pero el Union está en un proceso de crecimiento a todos los niveles en el que 2024 será un año muy importante en muchos de ellos. El equipo femenino va viento en popa con 11 victorias en 11 partidos para conseguir su objetivo de ascender a la 2. Bundesliga. Esta temporada se han profesionalizado y los resultados se han visto desde el primer minuto con el ambicioso objetivo a medio plazo de consolidarse en la máxima categoría del fútbol alemán. Por otro lado el ansiado proyecto de ampliar An der Alten Försterei va tomando forma. Incluso Dirk Zingler confirmó que el remodelado estadio alcanzará los 40.000 espectadores, una cifra superior a la prevista inicialmente. Estamos en unos años ilusionantes para el club, en los que será muy importante encontrar ese equilibrio entre crecer y no perder la esencia. Pero a nadie se le escapa que esta transición será mucho más sencilla y efectiva si el primer equipo endereza el rumbo y se consolida un año más en Bundesliga.