Muchos rumores involucran a Kolo Muani, sin embargo, la tendencia de las últimas horas indica que se quedará en Eintracht Frankfurt.

Muchos lo quieren, pero nadie oferta

Si hablamos de un delantero que fue la gran sorpresa en la temporada pasada, el nombre de Randal está sobre la mesa. No solo la rompió toda con Las Águilas marcando 23 goles y brindando 17 asistencias en 46 partidos, sino que sorprendió a todos aprovechando cada minuto en el Mundial con los colores de Francia.

Ante esto, desde hace meses su nombre es asociado a los grandes de Europa. Primero, fue FC Bayern München que estuvo tras sus pasos. Y luego sonaron de todos los países, desde el Real Madrid hasta el Manchester United. Sin embargo, ninguna oferta llego al cuadro del Meno.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

La permanencia de Kolo Muani en Frankfurt es más que probable

Las Águilas saben que tienen un diamante en su plantilla y la causa de que no hayan llegado muchas ofertas reside en que piden, como mínimo, 100 millones de euros por su ficha. Claramente que no lo quieren dejar ir y están muy tranquilos porque tiene contrato hasta 2027, por lo que, no hay nada en que preocuparse.

Es por ello que, la tendencia, según indican Kicker y Bild, es que el atacante galo se quede en Alemania. Recién pasó su primera temporada en el Deutsche Bank Park y él no está desesperado por salir. Veremos si la mencionada tendencia permanece hasta el final del mercado y podemos seguir disfrutando de su fútbol.