La última jugarreta de Daniel Levy y Tottenham a FC Bayern München

El presidente de Tottenham, Daniel Levy, ha tensado aún más las negociaciones con FC Bayern por el traspaso de Harry Kane pese a que el club muniqués fijó una fecha límite para responder a su última oferta.

Daniel Levy ignora la última oferta bávara y se va a Estados Unidos

FC Bayern München viene haciendo muchos esfuerzos en este mercado de fichajes para hacerse con los servicios de Harry Kane pero todavía siguen encontrándose las negativas de Daniel Levy, presidente de Tottenham. Si bien al delantero inglés sólo le queda una temporada de contrato en el club londinense y quiere irse a Múnich, su dirigente lleva meses cerrándole la puerta de salida ya que, en un inicio, no le gustó que negociara con Los Bávaros a sus espaldas.

Las ofertas del conjunto muniqués se han sucedido pero ninguna ha encontrado respuesta positiva. Esto llevó a Bayern a establecer una fecha límite para la última de ellas. Si no respondían los Spurs antes de este viernes, según The Telegraph, empezarían a buscar otras alternativas en el mercado. Sin embargo, este intento de ultimátum no ha servido de mucho. Levy, tal y como afirma este medio inglés y corrobora BILD, hizo caso omiso a la fecha límite y voló en las últimas horas a Estados Unidos con su familia, que pasará dos semanas de vacaciones.

El tiempo se le agota a FC Bayern

La urgencia de fichar a un nuevo delantero centro es cada vez mayor para Bayern, ya que dentro de 7 días arrancan su temporada disputando la Supercopa Alemana ante RB Leipzig y en dos semanas da inicio la Bundesliga. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel no quiere comenzar la campaña sin la referencia ofensiva que llevan necesitando meses, y es por ello que deberán buscar planes alternativos antes de que se acabe el mercado. Si Daniel Levy no da su brazo a torcer, todo apunta a que el club de la Premier League terminará reteniendo a Kane contra su voluntad de jugar en Baviera.