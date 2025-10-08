La verdadera causa del bajón de Guirassy en Dortmund

El delantero Serhou Guirassy atraviesa un momento de irregularidad en el Borussia Dortmund, algo que ha llamado la atención de los aficionados y analistas del fútbol alemán. El periodista de Sky Sports, Patrick Berger, reveló recientemente los motivos detrás de este bajón de rendimiento del atacante guineano, quien sigue siendo una de las piezas más importantes del conjunto dirigido por Edin Terzić.

Según Berger, Guirassy arrastra problemas en el hombro que le han impedido rendir al máximo en las últimas semanas. A esto se suma la exigencia física y mental de sus constantes viajes internacionales con la selección de Guinea, donde cumple un rol protagónico. “Tiene problemas de hombro y viaja constantemente por medio mundo para Guinea; es normal que a veces se desplome”, explicó el periodista en declaraciones a Sky Sports.

A pesar de su bajón temporal, Berger destacó que, en plenas condiciones físicas, Guirassy está entre los delanteros más determinantes del mundo. “Para mí, Guirassy es uno de los tres mejores nueves de Europa, cuando está en plena forma física”, añadió.

Guirassy, pieza clave para el Borussia Dortmund pese a las dificultades

Desde su llegada al Borussia Dortmund, Guirassy se ha consolidado como una referencia ofensiva indispensable. Su capacidad para finalizar jugadas, su inteligencia táctica y su fortaleza en el uno contra uno lo han convertido en un delantero completo. Aunque actualmente enfrenta un pequeño bajón, su calidad no está en duda dentro del club ni entre los aficionados.

El cuerpo técnico del Dortmund confía en que el atacante recupere pronto su plenitud física, ya que su aporte será fundamental en la lucha por la Bundesliga y en la Champions League. Su olfato goleador, disciplina y liderazgo en el vestuario lo mantienen como uno de los grandes activos del equipo.

En definitiva, el bajón de Guirassy es solo una pausa en una carrera ascendente. Cuando esté completamente recuperado, el delantero guineano tiene todo para volver a ser una de las grandes figuras del fútbol europeo y reafirmar por qué es considerado uno de los mejores nueves del continente.