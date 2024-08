Las 11 preguntas de los aficionados a Harry Kane

En las últimas horas, los aficionados del FC Bayern le entrenaron 11 preguntas a Harry Kane de lo más variable de la vida.

¿Qué trabajo tendría Harry Kane si no fueras futbolista profesional?

«Como me encanta el golf, tal vez me hubiera dedicado a este deporte. Pero también me gusta ver fútbol americano y seguir la NFL. Eso también sería genial».

¿Quién era tu jugador favorito cuando eras niño?

«Me gustaba el delantero inglés Teddy Sheringham. Más tarde, jugadores como David Beckham fueron mis ídolos. De niño, hubiera hecho cualquier cosa que me dijera Beckham. Ahora soy un modelo a seguir para muchos niños y trato de predicar con el ejemplo».

¿Cuál es tu música favorita y qué escuchas antes de un partido?

«Ed Sheeran es uno de mis favoritos, pero también me gusta escuchar a Taylor Swift y Adele. También me gusta la música country. «Wagon Wheel» es una de mis canciones favoritas. Antes de los partidos, escucho música más rápida para ponerme en marcha».

¿Cuál fue el motivo principal de su fichaje por el FC Bayern?

«Mi objetivo siempre ha sido mejorar, desarrollarme y superar mis límites. Quería jugar al más alto nivel, participar en la Liga de Campeones y luchar por títulos. Con el traspaso al Bayern de Múnich tengo estas oportunidades»

¿Con cuál de tus compañeros de equipo te llevas mejor y quién se sienta a tu lado en el autobús del equipo?

«He hecho muchos amigos en el Bayern. Me gusta jugar al golf con Thomas. Conozco a Eric Dier de mi época en el Tottenham y somos buenos amigos. Me siento a su lado en el autobús. También me encanta jugar con Leroy y Jamal. Tenemos una buena conexión dentro y fuera del campo. A veces juego una partida de ajedrez con Joshua».

¿Harry Kane habla ya un poco de alemán y cuál fue tu primera palabra bávara?

«Tengo clases de alemán una o dos veces por semana y quiero aprender el idioma lo mejor que pueda. Mi primera palabra en bávaro fue «Servus».»

¿Cuál es tu comida favorita y has probado alguna vez la comida bávara?

«Mi plato favorito es el bistec con patatas fritas. Me recuerda a mi país natal, Inglaterra. Sin embargo, solo lo como en ocasiones especiales, porque presto mucha atención a la comida sana durante los entrenamientos y los partidos. También he probado platos típicos bávaros, concretamente las salchichas blancas. Tienen mejor sabor de lo que parecen».

¿Qué se siente al ser el máximo goleador en tu primera temporada en la Bundesliga?

«Siempre me siento orgulloso de estos récords. Nunca pensé que llegaría a ser el máximo goleador en mi primera temporada. Es el resultado del trabajo duro y de la fe en mí mismo».

¿Cuál de tus muchos goles fue tu favorito?

«Mi gol favorito fue el primero que hice con el Bayern en el partido contra el Werder Bremen. Phonzy me pasó el balón y marqué. Era mi primer partido en la Bundesliga y, por lo tanto, muy especial para mí. Siempre recordaré mi gol desde la línea de medio campo contra el Darmstadt».

¿Dónde guarda Harry Kane tus pelotas de Hat-trick?

«Después de un hat-trick, pido a mis compañeros que me firmen el balón y luego lo exhibo en casa. Es un bonito recordatorio de ese sentimiento especial»

¿Qué título aún te gustaría ganar en tu carrera y cuál es tu objetivo para la próxima temporada?

«Mi sueño es ganar la Bundesliga y la Champions League con el equipo. Me gustaría ganar un torneo importante con la selección nacional. Mi objetivo para la temporada es ganar el máximo número de títulos posible».